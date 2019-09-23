剛果民主共和國已有2100多人死於致命的伊波拉病毒，無國界醫生組織（MSF）今天指責世界衛生組織（WHO）在剛果民主共和國實施疫苗配給，導致疫情難以控制。

無國界醫生組織發出聲明說：「目前一大問題是，實務上疫苗備世衛管制，有染病風險者鮮少能獲得保護。」

無國界醫生呼籲「成立獨立的國際協調委員會」，確保疫苗「庫存管理與資料分享的透明度」。

無國界醫生表示，2018年8月8日以來，約有22萬5000人接種德國大藥廠默克（Merck）製造的伊波拉疫苗，「但這數字還是遠遠不足」。

無國界醫生行動總監迪佛尼（Isabelle Defourny）說：「其實每天最多應能讓2000至2萬5000人接種，但現階段每天卻只有50至1000人。」

世衛組織否認限供疫苗，強調正盡一切所能來遏止疫情。

世衛組織先前想讓一家美國嬌生集團（Johnson & Johnson）的子公司所生產的疫苗，列為默克藥廠外第二個疫苗來源，但遭剛果衛生部所拒。默克藥廠的疫苗雖通過測試，但仍未取得執照，嬌生子公司的產品甚至還在臨床實驗階段，剛果衛生部表示貿然再引進第二種疫苗恐引發反彈。

(中央社)