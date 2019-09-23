921地震發生迄今已滿20年，但市議員秦慧珠發現北市私立學校耐震評估及補強進度太慢，40私校、172棟校舍，迄今只有14校完成，還有26校尚未完成，總計有有2308位教職員、31110學生在耐震力不足的校舍上課、工作，安全堪慮。

秦慧珠表示，921地震後行政院提出「公有建築物實施耐震力評估及補強方案」，2016年美濃地震後，行政院更將公私立老舊建築物耐震安檢對象定為1999年12月31日以前建物，實施以來公有建築物陸續評估及耐震補強，但私立學校校舍安全卻成漏網之魚。

秦慧珠發現，北市40所私立學校中，只有14所學校完成校舍結構耐震評估及補強，其餘未完成的26所私學中，扣除1棟已拆除，仍共有113棟校舍，其中5棟尚未完成初評；在108棟已初評的校舍，有73棟需詳評，但卻有28棟尚未完成詳評，占需詳評校舍38.4％，在經詳評的45棟校舍中有38棟應補強，但至今卻有32棟尚未完成補強，占應補強校舍84.5％。

秦慧珠表示，這26所私校共有2308位教職員、31110學生，台北市私立學校師生有3萬多人在不安全校舍，安全實在堪憂。由於私校人力經費資源相對較公立學校不足，秦慧珠要求教育局比照台北市提供私有建築建物安全評估及建物結構補強經費，提供需要協助的私校，儘速完成校舍建物耐震安全改善。

(中時 )