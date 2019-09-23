環保團體今天召開記者會指出，今年中央地質調查所召開審查會議，與會的地質學者均同意，核四附近海域的地質構造是連為一條的活動斷層，將導致核四的耐震設計遠遠不足，不可能啟封安全運轉。原能會表示，過去就有發現斷層，封存之前也要求台電應提出相關報告，但封存之後未提，現階段不符合安全需求。

立法院教育及文化委員會邀請原能會業務報告，多名立委關心核四相關議題，立委黃國書認為，國民黨總統候選人韓國瑜說核四重啟要人民同意、安全無憂，目前核四有達到安全標準嗎？尤其有人說不用核四是捨新車開老車，但核四根本不是一部新車，核四除了有拼裝以外，還有淹水、火災發生過，根本是一部拼裝車、泡水車、火燒車。

黃國書說，經濟部也有種種理由拒絕核四重啟，包括原廠團隊已解散，可能找到團隊嗎？謝曉星回答，「十分困難」；核四設備老舊，是否可以找到零件？「更難」；接手的廠商如果不會承諾保固，會核准其許可嗎？「原能會不會核准」；地方政府可能同意嗎？「不會」；核廢料有解嗎？「無解」。

核管處處長張欣說明，在核四封存之前，原本有些報告還在審查當中，有些則要求台電提供補充資料，還有是因應福島核災的改善案及地質資料的補充等也因為封存的關係暫停，而核電廠若要營運需要符合安全的標準，目前核四不符合安全的標準。

至於是否有改善的可能性？張欣說，如果核四要重啟的話，需要全面檢視，提出完整的報告。而環團所提的海底斷層，原能會在102年封存前就要求台電應在評估，無論是現有或是營建中發現新事證的話，就會再檢視。

(中時 )