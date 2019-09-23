NCC(國家通訊傳播委員會)今年針對假新聞懲處9件，三分之二落在中天電視台，今天立委在立法院質疑此是針對特定媒體開刀，要求總統大選僅剩100多天情況下，NCC不該藉由事後懲處給電視台壓力，代理主委陳耀祥須嚴守獨立機關行使職權，不受上級壓力指使。

NCC今天到立法院交通委員會報告針對5G識照及進度進行報告，但多名立委關切假新聞處理狀況。國民黨立委顏寬恆質詢，NCC對假新聞的懲處總共有9案，其中有6案是中天電視台，TVBS、東森、三立只各1件。不免讓外界認為是針對特定媒體開刀質疑，質疑NCC公平性。

顏寬恆批判，離總統大選剩下不到100多天，NCC不應該以這種事後處罰，給予電視台莫大壓力，不該有這樣的操作，尤其還是針對某家電視台。他要求行政院長蘇貞昌欽點的陳耀祥堅守獨立機關職權，不該受到上級壓力。陳耀祥則明確回應：「我們是合議制機關，不會有上級壓力問題。」

但民進黨立委林俊憲則是認為NCC2對麻豆文旦假新聞處理過慢，懲處出來已經是兩個月後的事，「我看就是怠惰！」。他強調，對假新聞議題自己已經提法案送審，要求針對除懲處反應時間，更正比例原則做出規範。

(中時 )