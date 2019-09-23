台中市學生參加全國科展成績優異，總成績全國第3名，其中明道普霖斯頓國小蟬聯國小組團體獎第1名、大雅國中也拿下國中組團體獎第1名！市長盧秀燕23日接見獲獎師生；盧秀燕透露她國中也曾參加全國科展數學組獲獎，以「前輩」身份期勉學校繼續栽培這些小小市民，讓台中市的科學能量發揚光大。

「給同學們拍拍手！」盧秀燕說，她在國中時也參加過全國科展數學組競賽，拿到第2名，而第1名從缺；當時她的得獎作品名稱是「不圓的圓」，與今年明道普霖斯頓小學數學組第1名作品名稱「形中有形」，剛好可以對稱，特別開心。

盧秀燕指出，大雅國中代表台中市參加全國科展競賽，連年獲獎，表示有一群特別優秀的師資，希望學校珍惜這樣的師資，而市府未來在經費上也會繼續支持，協助栽培小小市民，帶動城市更具有國際競爭力。

教育局表示，明道普霖斯頓國小蟬聯國小組團體獎第1名，並獲財團法人TDK大會獎第1名。該校主任陳志平帶領學生簡碩君、葉鎮宇、陳亭霓做出的「形中有形」，拿下數學組第1名；由王懋勳老師帶領學生黃翊修、王苡安、張瑄珉、林星語製作的「快，又有酵-廚餘堆肥快速發酵機」，獲得生活與應用科學科第3名。

教育局指出，大雅國中歷年來拿下3次全國團體組冠軍、2次第3名。今年由該校主任鐘文生指導學生陳儀珊、賴子幃所製作的科展作品「圓來這麼多變-黑白幻彩」獲得物理組第2名；化學組第3名「我把實驗縮小了-葡萄糖檢測實驗」，是由該校組長林永祥指導學生張凱鈞所製作的科展作品，為藥品減量實驗。

(中時 )