韓國瑜國政顧問團張善政。（黃福其／攝）

對於有媒體人爆料，鴻海創辦人郭台銘曾資助前總統馬英九逾6800萬元創立馬英九基金會一事，馬辦和郭辦皆表示，馬郭是多年好友，相關內容並不符合事實，請外界勿再有扭曲之臆測與不實報導。不過，資深媒體人黃光芹又再度表示，前行政院長張善政近來以大哥的口吻奉勸韓國瑜，需要對郭台銘「十顧茅蘆」。但外界有所不知的是，其實張善政也拿了郭台銘的錢。

黃光芹今在臉書表示，連日來，韓國瑜國政顧問團總召張善政，以大哥的口吻奉勸韓國瑜，需要對郭台銘「十顧茅蘆」；還誇言，韓國瑜完全可以實現郭台銘先前提的政策。外界有所不知，其實張善政也拿了郭台銘的錢。去年12月13日，前高雄縣長楊秋興帶張善政去見郭台銘，張見到郭董，開口要500萬元，郭也捐了，名義是成立智庫。

黃光芹再指出，同時間，張善政已有意參選總統，郭台銘還表示支持，並十分大方地說：「以後選總統的錢，我出！」沒想到，張善政選總統一事無疾而終，至今都未對外界負責任交代；初選尚未結束前，張就逐漸倒向韓國瑜；後來，更搶下頭香，成為韓國瑜的國政顧問團總召。對於涉及郭台銘之事，張三不五時在韓面前賣高，殊不知，張不建議還好，越建議越糟。張的作為本身已遭議論，知情者其實都在看張的笑話。

黃光芹感嘆，從4月17日郭台銘參選總統，到9月17日他宣布棄選，整整五個月，來去之間，郭未必換得一場空。最深的感觸恐怕是，在看盡政客的嘴臉之後，郭終於了解到政治的險惡。

文章還提及郭台銘和馬英九的後續，黃光芹表示，經她引述之後，馬承認有捐、但說金額不符。就算他們所謂的一半，也有3400萬元，不是小數目。問題是，馬英九在郭台銘初選落敗第一時間，即棄郭保韓。馬在前往二重疏道幫韓國瑜站台前一天，郭台銘曾經親自致電馬英九，請他不要去，卻換得馬英九一句「我們家三代都是國民黨員」冷回，完全沒有顧慮到郭的感受。

(中時電子報)