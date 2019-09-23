運用6萬支廢棄手機電路板的玻璃纖維，打造展開手臂的「石虎抱抱」巨型裝置藝術品，可以與市民互動。（盧金足攝）

6萬支手機打造Q版石虎，台中環保藝術節周末登場，很多市民看了直呼「融化了！」（盧金足攝）

「台中環保藝術節」規畫不廢物生活體驗區手作坊、Good Moment好時光市集、重生雜貨店二手換物活動等，從食衣住行育樂，展現台中的「免廢生活美學」。（盧金足攝）

從食衣住行育樂，展現台中的「免廢生活美學」。（盧金足攝）

「機」不可失，秀逗的手機還有新生機會！台中市環保局長吳志超推動台中環保藝術節，今年與台灣藝術家蔡潔莘合作，首度運用6萬支廢棄手機電路板的玻璃纖維，打造160公分高、展開手臂的「石虎抱抱」巨型裝置藝術品，石虎手抱發芽地球，傳遞生生不息，愛護地球理念

台中市府環保局及新聞局合辦「台中環保藝術節」28日登場，今日宣傳記者會特別邀請Gail蓋兒美聲獻唱，公布主題藝術品「石虎抱抱」，吳志超、新聞局長黃國瑋、研考會主委吳皇昇、議員劉士州、活動策展人蘇打綠團長阿福等人皆出席與會。

手機不只擁有通訊等載具功能，也被當成流行消費品，現代人幾乎人手一機，汰換率高，是否會形成環保負擔？台中環保藝術節亮點即以廢棄手機打造成藝術品，這座以「石虎」發想的作品，未演先轟動。

吳志超指出，全世界3C產品回收率低於16％，其餘廢棄物均當作垃圾送進焚化廠或掩埋場掩埋，對環境造成汙染，此次回收廢手機打造可愛石虎模型，盼喚起社會對資源回收與循環經濟的重視，「響應環保、環抱地球。」

此外，曉明女中利用廢棄瓶蓋創作，結合梵谷、莫內等印象派名畫，以及台中市地標湖心亭，周末也將亮相。

黃國瑋強調，環保藝術節不只宣導，更要身體力行，環保局日前在環保世界日號召萬名師生，回收3419公斤廢電池，同時在海港及市區道路清理菸蒂等垃圾；地政局舉辦淨灘活動，團隊成員清出約680公斤海洋廢棄物，呼籲民眾不亂丟垃圾，珍惜生活環境，「一起關心咱的厝、咱的台中！」

「台中環保藝術節」音樂會演出陣容包括泰國甜心Gail蓋兒、小球（莊鵑瑛）、嚴正嵐、展榮、展瑞，以及台中在地音樂人魏嘉瑩、都市零件派對等。

現場還規畫不廢物生活體驗區手作坊、Good Moment好時光市集、重生雜貨店二手換物活動等，從食衣住行育樂，展現台中的「免廢生活美學」。

(中時 )