立委林淑芬及台大地質系教授陳文山、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會今日共同召開記者會，公布一份台電交給中央地質調查所判定的資料，確定核四周圍海域有活動斷層，林淑芬等人要求，立即終結核四計畫。

林淑芬等人今天表示，2011年福島核災後，當時的執政黨在立院決議要求下，重做核四廠及周遭海域的地質調查，但2014年核四封存後，並沒有把調查資料送交專業判定，也沒有對外公開。

陳文山表示，今年台電終於將調查資料送交中央地質調查所判定，發現核四鄰近海岸有新的F2地質構造，不排除為活動斷層。而原本核四鄰近海域內被台電當作是線型的F4、F5、F6、F7、F8，確認是活動斷層。

陳文山指出，新的事證判定，核四附近海域存在連成40公里以上的活動斷層。將導致核四目前0.4G的耐震係數遠遠不足。一旦起封，更不可能符合所需的安全耐震係數。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰呼籲，擁核人士請不要再拿過時且錯誤的資訊誤導大眾，核四計畫也應該立刻終止。林淑芬表示，台電應該要把資訊公開透明，讓人民知情。林淑芬說，重啟核四是假議題，未來不要在假的意識型態上打轉。

地調所代表表示，目前可以做結論的部分就是F4、F7、F8可能是活動斷層，而F2與陸上斷層有無連結仍不確定，目前為止沒有經費做海域調查。地調所指出，有什麼資料說什麼話，一直都是站在科學事證的立場，從來沒有隱匿或欺騙。

(中時 )