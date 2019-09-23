蔡英文總統「論文門」持續延燒，總統府今天下午召開記者會就蔡英文博士學位與畢業論文進行說明，發言人黃重諺拿出倫敦大學1984年寄發正式博士學位證書，並亮出蔡總統論文原始文件。並表示，蔡英文總統已決定授權國家圖書館開放閱覽她的論文。

黃重諺表示，針對蔡的博士學位近來陸續有不實抹黑，造成校方和社會困擾，甚至有人造謠校方為此關閉圖書館，經查證均為謊言。

他也說明三大重點：

一、對外界要求開放論文閱覽，蔡總統為促進國際貿易法研究，將授權國家圖書館公開閱覽。

二、府方已向校方取得當年學生資料，證明蔡總統是經過嚴謹過程取得學位。

三、相關過程，政大、教育部、中選會都經過嚴謹驗證確定沒有問題，

他說，此事確實有不肖人士帶風向，確定一個人的學歷最好方式是向學校查詢，學校官網上也有資訊，迴避此管道不為，理由為何不得而知，此外，校方依規定要繳論文才能取得博士學位，論文保存則是校方的事務。

(工商 )