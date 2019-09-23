韓籍咸姓婦人4年前推著載有3歲女兒的嬰兒車，行經德行西路、文林路交叉口，遭計程車後照鏡勾到，再被一輛公車捲入輪下導致兩人受傷，咸婦丈夫返回韓國治療後，向計程車、中興巴士和司機求償，士林地院審結，判運將應賠償女童17萬餘元，而運將與中興巴士和司機應負連帶賠償咸婦292萬餘元，可上訴。

2015年9月3日上午10時許，咸婦推著嬰兒車走在行人穿越道上，先遭黃姓運將的計程車照後鏡勾到嬰兒車導致女童受傷，咸婦再被後方一輛280公車捲入車底，還好一旁工地工人立刻以頂高器將咸婦救出送醫，刑事部分，運將依業務過失傷害判處有期徒刑5月，公車女司機遭判處有期徒刑7月，緩刑3年。

法官認定，運將撞擊後14秒，咸婦遭公車捲入車底，中間還有一輛白色轎車閃過，並未撞到咸婦，因而認定陳姓公車女司機也有責任。

3歲女童的姜姓父親主張，女童前額頭4公分撕裂傷，已經嚴重影響未來身心健全發展，後續要追蹤，不時會作惡夢因而向黃姓運將求償。另外，咸婦受傷後因撕裂傷面積過大，無法使用人工植皮，必須以自身大腿皮膚移植，因而求償1178萬。

判決指出，咸婦帶女童返回韓國接受治療，依韓國延世醫院的收據並扣除餐費以及健保費，迄今仍無法正常行走，造成心理陰影，未來還須請看護照顧，判決運將須賠償女童17萬多元，另外造成咸婦勞動能力減損，依照韓國最低基本公司的標準，加計預計未到期勞動減損共127多萬元、看護3個月花費近22萬元、精神慰撫金60萬等，共計292萬多元，運將、黃姓司機和中興巴士應負起連帶賠償責任。

(中時 )