王金平表示有待努力。（趙雙傑攝）

前立法院長王金平今日在接見第57屆十大傑出青年前受訪，針對他重申參選到底，但17日並未到中選會登記總統連署，媒體詢問是否考慮爭取親民黨門票，表示這個每個人都可以想得到，所以還有待努力。

(中時 )