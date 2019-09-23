是否爭取親民黨總統提名2020 王金平表示有待努力 16:072019/09/23 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王金平受訪。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 王金平表示有待努力。（趙雙傑攝） 前立法院長王金平今日在接見第57屆十大傑出青年前受訪，針對他重申參選到底，但17日並未到中選會登記總統連署，媒體詢問是否考慮爭取親民黨門票，表示這個每個人都可以想得到，所以還有待努力。 (中時 ) #王金平 #總統 #親民黨 #中選會 #參選 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭落跑後 港媒稱柯只剩這條路 11:172019/09/19 政治 王金平高調訪台中 盧秀燕態度受注目 13:242019/09/19 政治 鐵三角破局 郭董棄選後柯王慘了？ 00:012019/09/20 政治 郭柯王缺角打亂布局？王金平：布局照舊 10:222019/09/21 政治 王金平自爆：郭就是等待我的決定 15:582019/09/21 政治 王金平喊參選到底 副手人選遭點名竟是他… 18:352019/09/21 政治 王金平自爆郭董在等他的決定 01:152019/09/22 政治要聞 手握總統大選門票 親民黨：10月討論人選 23:392019/09/22 政治 韓粉挺韓不稀奇 他們挺韓受關注 00:012019/09/23 政治 韓王新一波角力戰 這宗會動向受矚目 14:062019/09/23 政治 政治熱門新聞 柯P酸陳菊「大號吳音寧」網友反應竟一面倒？ - 政治 年輕支持度低迷 趙少康說出韓心聲 - 政治 澄清論文門 府：授權國家圖書館閱覽小英論文 - 政治 - 工商 不是韓！太平島挖石油原來是他提的？ - 政治 韓民調再下滑？韓陣營：將有新動作！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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