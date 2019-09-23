國民黨萬丹鄉黨部舉辦入黨活動，吸引各地韓粉紛紛加入。（林和生攝）

以行動支持韓國瑜，屏東韓家軍與國民黨萬丹鄉黨部率屏東縣33鄉鎮之先，23日上午發起入黨運動，有韓粉從台中、高雄而來，也有新手父親抱著娃兒申請入黨，更有失聯黨員回娘家，韓粉希望拋磚引玉，讓入黨行動在全台遍地開花，一舉將韓國瑜送入總統府。

國民黨屏東縣黨部書記長沈世裕指出，一個政治人物若手握大權，卻為這塊土地加分不多、讓人民沒有安全感，更無法安居樂業，那這人執政成績可說是不及格；在多數人對執政黨不滿的情況且情緒無法宣洩，剛好出現一個「韓國瑜」。

沈坦言，在過去藍營氣勢低迷的時候，平均每月申請入黨人數約100人，自從韓國瑜正式成為國民黨總統參選人後，入黨人數倍數增加，現在有地方韓粉加入號召行動，這些黨員都會是未來拚選戰時最好的生力軍。

發起入黨運動的萬丹鄉黨部主任洪宗麒表示，1天下來有近百人申請入黨，希望此舉能夠喚起年輕人重新對黨的信任，讓國民黨有重新站起的機會。

70歲盧天榮一早就完成黨籍申請，他強調，自己在當兵時曾經入黨，後來因對政治冷感，直到韓國瑜出線後讓他覺得，韓不是政客、而是真心為民著想，為了挺他決定重新入黨；從台中特地南下的吳月玲則認為，庶民的心聲是只求平安，讓台灣走向更好未來，她相信韓有能力解決問題。

(中時 )