台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，針對「團購名單」展開第二波偵查動作，上周將涉嫌買100條菸卻未填表自清的前永和警衛室少將主任林國欽、幫男友代買100條菸的「特勤郭雪芙」張嘉玲20多人，改列為《稅捐徵稽法》「偵字案」被告，檢方今天正式以被告身分傳喚林國欽等人調查，預計近日偵結。

北檢私菸案第二波偵查行動，是針對團購名單中購菸數量較多者，因此包括購買100條的林國欽、張嘉玲等人，至於購買40條菸的少將主任陳逸夫等人，因數量較少，北檢未列第二波的偵查名單。

至於國安免稅菸違規「機邊交貨」模式，始於2016年前總統馬英九時代的「久安專案」，檢方已偵訊當時負責的國安局行政參謀王昭羽，懷疑他涉嫌貪汙罪，這部分北檢仍在蒐證，尚未分案。

喧騰一時的國安特勤私菸案爆發33天後，台北地檢署8月23日火速首波偵結，分別依違反《貪汙治罪條例》及《稅捐稽徵法》等罪起總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉、華航前副總邱彰信共13人。

檢調偵辦國安私菸弊案，依據國安局政風處調查以及涉案少校吳宗憲手中的「團購名單」，透過吳宗憲訂購菸品者有68人，除12名國安局人員、1名憲兵指揮部人員、其餘55人為總統府侍衛室或永和警衛室人員。

其中，永和警衛室內衛少將主任林國欽，因在國安局政風處自清調查中，原先自稱沒買菸，事後被北檢查出，林國欽在團購名單中是以代號註記，以現金購買100條菸品，檢方先前已訊問過林國欽，他坦承以現金6萬7000元買100條菸，否認轉賣牟利。

檢方今天正式以被告身分傳喚林國欽到案。據了解，林國欽仍否認轉賣牟利。

林國欽今年才升任少將，由於國安局針對國安私菸案，對於初期未自清者，將檢討回軍與行政懲處。因此林國欽被調職回軍，擔任陸軍司令部委員，8月26日到陸軍司令部報到。

依軍中規定，林國欽一年內無新職務，將面臨退伍命運。而北檢正式對林國欽啟動調查，也宣告林國欽軍旅生涯已告一段落。

(中時 )