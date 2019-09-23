立法院司法法制委員會今初審通過《陸海空軍刑法修正草案》，現役軍人如果透過電視、網路等傳播工具，捏造或傳述關於軍事上之謠言或不實訊息，加重其刑，最重可判處4年6個月有期徒刑或罰金45萬，全案不須經黨團協商。

為防堵軍中假消息，行政院提案修法，現役軍人如果捏造或傳述軍事上之不實訊息，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬以下罰金；如果、是以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具散布不實訊息，加重其刑最重判處4年6個月以下有期徒刑、拘役或罰金45萬。

針對所謂「軍事上」的不實訊息，國防部副部長張哲平表示，這類謠言的範疇包括軍事上的人事、情報、作戰、後勤、武器編裝、軍備等；但是之前網傳軍中在廁所貼蔡英文總統照片的謠言，張哲平說雖然這也是謠言，但這類就無法構成「軍事上的謠言」。

此外，委員會也初審通過《陸海空軍刑法修正草案》關於酒駕方面，軍人曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。此外，若駕駛公務或軍用動力交通工具酒駕或服用毒品導致不能安全駕駛，得加重其刑至2分之1。

(中時 )