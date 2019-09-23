什麼味道這麼厲害，不用吃藥、不用抹藥、不用看醫生，就可以讓男友「更持久」，讓社群媒體小編都驚呼：會讓壯陽業崩塌吧！

一名女網友在社群媒體《Dcard》分享她與男友的閨房趣事。她表示午餐與男友去吃火鍋，回家後一身火鍋味，但想等傍晚再去洗澡就好。誰知男友突然色瞇瞇的黏過來，兩人就趁初秋涼涼天氣，好好恩愛一番。

過程中原PO心想「怪了今天男友怎麼特別久」，結束後男友幽幽的說：「其實...妳頭髮有很重的火鍋味，我剛剛趴在你身上一聞到就會軟一點點，再直起身子動幾次又硬回來了，但我又很喜歡趴在妳身上抱著妳做所以又趴下去，然後又軟了一點...」

這番話讓原PO笑翻，打趣表示以後翻雲覆雨前該先吃什麼已經有想法了。網友們也紛紛回應「如果吃臭豆腐呢」、「下次先開一罐鯡魚罐頭放在床頭櫃」、「難怪國中生都愛在公廁 味道極致」。

(中時電子報)