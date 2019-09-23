知名獨立音樂節 「大港開唱」宣布明年停辦，引發譁然，由於有樂團曾在演出期間，以髒話辱罵反對同婚者，遭到藍營質疑「用納稅錢歌頌仇恨」，北市議員羅智強、游淑慧要求北市府日後補助樂團，應在合約表明不得違反善良風俗、羞辱不同政治立場，對此觀傳局、文化局均允諾。

大港開唱停辦議題持續延燒，台南市長黃偉哲大方表示「歡迎來台南舉辦」，不過藍營質疑樂團常在表演中爆粗口、強調特定意識形態，痛批「用納稅人的血汗錢去歌頌仇恨與髒話」，北市議員羅智強、游淑慧今於教育部門質詢，要求相關局處應規範樂團表演，避免類似情事在北市發生。

游淑慧指出，曾經有樂團在「大港開唱」中，公開對反同婚者爆粗口或用三字經辱罵城市首長，要求文化局及觀傳局日後在補助樂團表演時，應在合約載明不得違反善良風俗、不得辱罵特定對象，避免製造社會對立。

羅智強則認為，北市府補助藝文團體的預算來自納稅人，錢也沒分為支持同婚或不支持同婚，直接在表演中羞辱特定立場，實在太離譜，不容許在北市發生，北市主管機關應付約束責任，違者不排除沒收補助。

對此，北市觀傳局長劉奕霆、文化局長蔡宗雄對於樂團爆粗口一事，均表示「不妥、有礙觀瞻」，並允諾將於補助合約中，規定不得違反善良風俗、涉及特定意識形態和政治立場。

(中時 )