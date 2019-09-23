秋高氣爽，東北季風緩緩吹來，新竹市南寮海邊帆船正要揚帆。（陳育賢攝）

秋高氣爽，東北季風緩緩吹來，新竹市南寮海邊帆船正要揚帆。（陳育賢攝）

新竹南寮海上揚帆啟程

秋高氣爽，東北季風緩緩吹來，新竹市南寮海邊帆船正要揚帆！已有40年歷史的新竹市體育會帆船委員會每年都會不定期舉辦帆船海訓活動，近日九降風起，船友已揚帆啟程，並邀請更多朋友親近大海也一起來愛護海洋。

新竹市體育會帆船委員會主委孫宗榮指出，近日又到了帆船船友揚帆乘風破浪的季節了， 今年的海訓除了響應市府推動的南寮漁港休閒觀光，讓民眾在魚鱗天梯的防波提上就能欣賞到海上帆影點點的景緻外，也與行政院海洋委員會結合推廣海洋遊憩活動安全宣導，讓民眾更了解戲水安全降低溺水事故發生。

帆船委員會會員們，在9月中旬起每到假日就會邀集近50位帆船同好參與海上活動，在頭前溪出海口可以看到30餘艘各式帆船及獨木舟，自海上往頭前溪上游揚帆航行至舊港島，沿途還能欣賞到頭前溪兩旁的美景，學員及教練會操練翻船復正、人員落水等科目，除了自救還能救人。

孫宗榮說，帆船運動是結合了各項技能的運動，除了體力操作技巧外，也需要懂得風向、海象、氣象、繩結等知識，大型船隻需要培養團隊默契，個人船隻則需敏銳判斷，這項運動除了健身也可以提升生活智慧推展運動休閒，豐富國人休閒生活內涵，近日已有越來越多民眾喜歡上這項海上運動。

尤其是每場活動結束後還有淨灘活動，帆船委員會希望藉由海洋訓練之餘同時協助海洋清潔與宣導海洋教育，讓南寮海岸更美麗。

(中時 )