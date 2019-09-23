石門水庫蓄滿，北部年底前供水無虞。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真)

因應氣候變遷及各類用水需求量大，北區水資源局將塔巴颱風視為今年最後一個颱風，在22日16時將水庫水位蓄升至245公尺滿水位，以利未來穩定供應用水。

北水局局長江明郎表示，氣候變遷使未來台灣水資源環境面臨「豐越豐、枯越枯」的挑戰，尤其石門水庫每年周轉率需達4次，才能滿足大桃園及新北板新等地區用水需求，也就是說若集水區降雨量少，約3個月就會出現水庫旱象，所以掌握每次降雨機會，透過日日監看及加強節水管理，採水庫高水位營運，乃穩定供應民生及產業用水之必要作為。

他說，時序已入秋，今年豐水期將結束，未來颱風生成機會降低，集水區降雨量預估會逐漸減少，考量石門水庫主要水源來自颱風豪雨，故為將來穩定供水審慎計，利用塔巴颱風外圍環流局帶來水庫集水區43毫米雨量，已將水位蓄滿並加強管控出水量，同時呼籲，未來降雨減少且不確定性高，為期用水無虞，請大家持續節約用水及愛護水資源。

(中時 )