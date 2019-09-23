全國古蹟日周末在屏東市勝利星村創意生活園區展開，除了舉辦熱鬧的嘉年華遊行，由在地藝文團體一起遊街外，也推出AR互動體驗式及古蹟修復等導覽，帶民眾近距離親近古蹟。現場也有市集及街頭藝人、舞台表演，在古風中欣賞演出。

今年全國古蹟日活動主題為「文化資產．遊於藝」，開幕活動以「我們的歷史Live Show」為主軸，由在地的宋江陣、掌中戲等民俗技藝團體及藝師們組成遊行隊伍，藉由歡樂、活潑的內容，邀請民眾走入勝利新村這個再造歷史現場，感受文化資產活化的生命力。

屏東市的勝利及崇仁新村的日式眷舍群，是於2007年被納入歷史建築，隨即展開大規模修復，歷經10餘年，勝利新村是屏東再造歷史現場計畫「屏東飛行故事」的場域，登錄為歷史建築的場域多達49棟、76戶。

屏東縣的全國古蹟日活動，包含靜態展覽講座，動態文化走讀、社區小旅行、與匠師藝師對談的工作坊，讓民眾走入歷史場域，認識屏東多元豐富的歷史面貌，同時也為10月在屏東舉辦的台灣設計展熱身宣傳，讓民眾認識不一樣的屏東。

縣府文化處表示，古蹟日活動也將持續至10月20日，相關活動資訊可上活動網頁查詢。

(中時 )