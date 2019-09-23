國手陳志杰領勝，桃園盃平鎮扣倒韓國野塔首戰告捷。(桃園市教育局提供／呂筱蟬桃園傳真)

國手陳志杰領勝，桃園盃平鎮扣倒韓國野塔首戰告捷。(桃園市教育局提供／呂筱蟬桃園傳真)

國手陳志杰領勝，桃園盃平鎮扣倒韓國野塔首戰告捷。(桃園市教育局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園盃全國三級棒球錦標賽開幕戰23日由地主桃園平鎮高中對上韓國野塔高中，在先發投手U18國手陳志杰先發4局無失分帶領下，投出4次三振，後援投手陳冠宇接手1局封鎖，平鎮高中提前5局以8比0勝出，取得首勝。

幾乎以全國手陣容出征的平鎮高中，對上第一次參加桃園盃的野塔高中，一局下半，張宥鈞選手獲得保送後，林子豪選手敲出安打，野塔高中發生失誤攻佔二、三壘，李灝宇選手適時敲出安打先馳得點，平鎮高中1：0領先。

2局下持續進攻，兩次保送加上安打形成滿壘，張宥鈞選手選到保送擠回1分，林子豪選手敲出高飛犧牲打帶有一分打點，4局下，平鎮高中又有攻勢，黃勇傳選手、張宥鈞選手連續安打，但守備失誤加上李灝宇選手適時安打再打回2分，接著黃兆維選手獲得觸身球，再度形成滿壘，靠著董子恩選手一支清壘的2壘安打，單局共打下5分大局，最終平鎮即以8：0提前扣倒韓國野塔高中。

平鎮高中全場敲出7支安打，總教練吳柏宏認為，第一場比賽打擊算是及格，有分數進帳，讓投手壓力小可以放開投，是致勝主因。 吳柏宏也表示，開幕戰派出最好的投手先發，「陳志杰今天壞球比較多，還在調整動作準度，本來就設定他投4局，陳冠宇後面接手，因為他也是我們裡面比較穩定的投手。」

陳志杰剛自韓國釜山打完U18世界盃歸隊，他認為，今天控球、球速都不夠理想，調整還沒到位，教練提醒穩穩投就好，把投球動作做好。陳志杰這次在世界盃也曾對美國、南非等球隊登板，他表示，最大收穫是心理層面成長。

(中時 )