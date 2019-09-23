男星李博翔近期加入台劇《炮仔聲》的演出，劇中飾演陳珮騏的弟弟，一登場兩人就引發關注，先是陳珮騏回歸台劇，再來則是有帥哥新面孔出現，都讓觀眾驚艷，隨後李博翔也被發現，學歷驚人至今還是個博士生。
陳珮騏與李博翔在劇中被陳志強飾演的張正浩安排，假扮心理諮商師和管家混入周家，李博翔首次當場就帶著眼鏡扮成心理諮商師，讓本土劇增添年輕氣息，更有粉絲表示「好像帶入韓劇歐巴感」。
其實李博翔過去出道曾為兒童台的主持人，帶小朋友帶動跳，是不少小朋友童年的回憶，接下來他轉為演員，在《終極一班2》、《萌學園》、《我的老師叫小賀》、《賽鴿賽歌》、《雙城故事》都有精彩演出。
更讓人注意到的還有他的高學歷，他是國立臺北教育大學資訊科學研究所碩士，目前更還在就讀國立臺灣師範大學資訊工程研究所博士中，如此高學歷的鮮肉演員也引起網友熱烈討論。
(中時電子報)
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