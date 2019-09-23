吉安分局警員到校園宣導，示範正確安全帽佩戴方式與相關資知識。（吉警提供／王昱凱花蓮傳真）

立院今年5月底三讀修正《道路交通處罰條例》強制電動自行車駕駛戴安全帽 ，若違規可處3百元罰鍰，自10月起實施。花蓮吉安分局於今年宣導期共開出889張勸導單，同時運用「校園座談」與「交通稽查」雙管齊下，針對學生族群騎乘安全下足苦心，正確建立日常「防禦駕駛」觀念。

長久以來電動自行車為學生與居家交通便利工具之一，但卻因缺乏相關法規管理，造成駕駛多不遵守交通規則，宛如街頭霸王般在道路上任意馳騁，導致肇事件數逐年提高。去年共發生2330起交通事故，造成10人死亡、3292人受輕重傷。

為保障用路人安全，養成「戴安全帽」習慣對電動自行車駕駛險得格外重要。吉安分局也於宣導期間至各校園進行宣導，由員警說明如何購買辨識合格帽款，與標準配戴方式。

吉安分局稻香派出所長蘇金章表示，騎乘電動自行車須遵守三大規定：（一）安全帽應為乘坐「機車」用或「自行車」用之安全帽，經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識。（二）帽體及相關配件必須齊全，並無毀損、鬆脫或變更之情形。（三）配戴時應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。

吉安分局提到，交通安全與日常生活作息最為相關，卻也最容易忽視，正確觀念除了警方全面投入宣導外，仍需要國民共同體認，從日常生活中建立「防衛駕駛」觀念，在小地方注意，便可避免大憾事發生。

(中時 )