2020大選接近，鴻海創辦人郭台銘宣布不參加連署競選總統，總統選舉恐成藍綠對決局面。對此，前民進黨立委沈富雄認為，對明年的總統大選，他不再抱有任何熱情與期待，但他一貫憂國憂民的劣根性，退而求其次，為民眾黨擬三大主張和13項政見。這篇文章也引來許多網友熱議。有名網友回應表示「文章有點新意！惟期待放在傻柯身上有點怪」。

沈富雄在臉書撰寫「對雙『包』不抱指望下的退而求其次」。他指出，對明年的總統大選，他不再抱有任何熱情與期待，但本於他一貫憂國憂民的劣根性，退而求其次，不請自來地為民眾黨擬了三大主張和13項政見。

首先，沈富雄為民眾黨擬出三大主張，一、國民兩黨總統候選人應承諾不組「少數政府」；二、力求國會三黨不過半；三、關鍵第三黨奉行「計利當計天下利」。

沈富雄更幫民眾黨提出十三項政見，包括計利當計天下利、求福應求子孫福；對岸應正視中華民國存在的事實，是否「一中」，靜聽北京詮釋；匯率不求貶、出口應升級、內需要加溫；成大躍升為台灣stanford，南高走廊成騰籠換鳥園區；還有6歲以下國家養。

此外，沈替民進黨提出的政見也包括長照採保險制，與健保無縫接軌政見；還有「一例一休」暫廢，超韓之日再行；勞保年金現制不減一毛，未來不虧半分；能源配置是減碳為先，綠能全速，核能補足；至於大專私校生學費不高過公校生；不廢死刑，可否「教化」由陪審團決定；全力反毒，販毒者處以重刑；總統不再提名考、監委員，不需修憲而廢考、監兩院。至於有網友問及為什麼是幫民眾黨想？沈則回應兩大黨要採用非常歡迎，本來就沒有智慧財產權。

網友則紛紛回應表示「文章有點新意！惟期待放在傻柯身上有點怪」、「部分政見不錯，尤其是第十一項，可惜陷入意氣之爭，所託非人」、「一例一休都做不到，如何做到0-6國家養」、「您恐高估民眾黨的後勁」、「有困難」、「柯文哲會計天下利？柯文哲只會謀求自己的利益而已」、「你的想法很好，可是根本做不到」。

(中時電子報)