何篤霖23日主持JET節目《命運好好玩》，他近日剛到加拿大度假11天，其中一晚還住在老搭檔郭靜純家中，他透露郭靜純目前在加拿大很享受家庭生活，不只自己燒飯，還親自幫老公王信貴以及兒子理髮，一家人住在溫哥華學校附近的房子內，還有大院子，相當愜意。

郭靜純何時回歸，何篤霖表示，「她也想念節目，但沒有時間表，安頓好會回來。」他笑稱郭靜純為了孩子的教育暫別工作，遠赴加拿大，但英文不太好，現在去到哪裡都推國小4年級的女兒Mina出去當翻譯，但加拿大空氣清新，又沒工作壓力，他開心好友氣色變超好。

《命運好好玩》8月為郭靜純舉辦歡送會。（資料照）

談到郭靜純為何會選擇加拿大作為孩子求學地點，何篤霖笑說：「搞不好是我起的頭，因為哥哥全家都在加拿大，姪子在那裡念書很開心，我從加拿大回來有提，那裡的小孩都開心得像天使。」他認為郭靜純雖然懷念工作，但目前很享受家庭生活。他也提及王信貴因為工作23日返台，兩夫妻為了小孩的教育，付出很多。

(中時 )