周六才在日本大阪泛太平洋女網賽獲得女雙亞軍的寶島網球一姐謝淑薇，風塵僕僕趕到中國大陸武漢女網賽繼續挑戰，今天單打第一輪面對丹麥籍前世界球后沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），在一盤落後下翻盤，且連著兩盤都是半小時就結束，最終6：7（2：7）、1：6、2：6收下對戰2連勝，晉級32強。

在本季之前，謝淑薇對沃茲妮雅琪4戰全敗，不過今年謝淑薇找到克制沃妹的方式，兩度對戰都帶走勝利，比賽也都是經過三盤激戰才分出勝負。

首盤謝淑薇先遭到破發陷入0：3落後，甚至一度1：5遙遙落後，但小薇發揮韌性，在中後段連追4局而扳平局數，把第一盤逼進搶七局，但被沃茲妮雅琪連下6分而讓出；第二盤一開始雙方互保發球局，接下來謝淑薇火力全開連搶5局，進入第三盤又是連續兩度破了沃妹發球而連下4局，等於第二跨第三盤接連收下9局，到了第三盤第10局謝淑薇自己的發球局，沃茲妮雅琪已經無力反抗，謝淑薇連得4分漂亮收尾。

謝淑薇單打下一輪要對上從會內賽打進來的俄羅斯女將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova），庫姐今天比賽6：1拿下首盤，第二盤局數1：0領先時對手傷退，送她晉級下一輪。謝淑薇和庫茲妮佐娃之前交手過2次，都是在2013年球季，贏家都是庫姐，這次雙方睽違6年再度交鋒，祝福謝淑薇再突破。

除了單打，謝淑薇武漢賽也再度和熟悉的捷克選手史崔可娃（Barbora Strycova）搭檔女雙，兩人高居大會頭號種子，首輪輪空。

(中時電子報)