國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜今被議員高閔琳詢問「挖石油的預算編在哪裡？」韓國瑜對此直說「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚！」，雖有媒體拿韓國瑜選市長辯論影片來指控，但回顧2018年，時任台北市長參選人丁守中，8月底曾接受廣播電台專訪，他說事實上他以前在立法院就建議過，應該拋開政治，跟周邊國家展開經濟合作，一起在南海開發能源。

事實上為了解決高雄債務問題，提議開發太平島石油、可燃冰等能源來還債，許多智庫、政府單位都給過建議和看法。但最早提的，可能不是韓國瑜。

韓國瑜今(23日)出席高雄市議會「109年度高雄市總預算案籌編情形說明會」，說明高雄市109年度地方總預算籌編情況。被民進黨市議員高閔琳問到「挖石油的預算編在哪裡」時，他反問高閔琳，「挖石油，請問誰說的？高議員，今天把這個話講清楚，誰說挖石油的，誰說要挖石油的？」高閔琳回應，「是您自己的競選政見。」韓國瑜則說，「我的政見有白紙黑字出來？」。

而媒體質疑他在競選辯論會提到的部分，韓國瑜則是去年11月10日受訪表示，「有關太平島開發，他之前有強調需有『兩個前提』」，但抨擊他的人卻都沒提出來，「首先是行政院必須同意，其次，是周邊國家或地區同意」。

韓當時稱，太平島隸屬高雄市當然可以成立南海資源開發公司，「行政院或周邊國家地區不同意、不配合這個案子就動不了」。

並且，同月19日辯論會，韓說「所謂開採石油，並不是在太平島上開，而是在周邊海域，為此他被誤會半年，因為當初一直思考，當市長怎麼替高雄市政府還債？民國70年，中油經過經濟部核准，探勘523公尺，102年左右，則進行第二次探勘，約4000多公尺，都是經濟部核准」。他也說，「陳其邁一直說我講話不切實際，但不要忘記，102年左右陳其邁是立委，如果認同石油開採，就不該攻擊我，結果陳一直說我亂講，事實上經濟部已核准2次探勘海域」。

另外，韓當時也指出，2017年5月，中油跟中海油及法國公司，聯合開採台灣海峽的石油，他念茲在茲市府未來的債如何解決？才會在一場辯論會上不經意冒出來，既然太平島隸屬旗津區的中興里，拋出這議題，如果有朝一日太平島要開採石油，千萬別忘記，高市府一定要分一杯羹。

且早在去年前藍委丁守中，在去年2018年8月28日接受電視台專訪時曾表示，「他以前在立法院就建議過，應該拋開政治，跟周邊國家展開經濟合作，一起在南海開發能源」。

(中時電子報)