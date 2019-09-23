陳菊被批大號吳音寧 蘇聲援：怎拿女人身材批評？ 15:582019/09/23 中時 張理國 、 林子涵 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。(張理國攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲形容，總統府祕書長陳菊是大號的吳音寧，行政院蘇貞昌表示，怎麼會對女人的身材身體做攻擊，做批評，這實在很荒謬也很不適當，尤其做為首都市長。 陳菊不出席立法院委員會，台北市長柯文哲形容陳菊未受監督，像是大號的吳音寧，蘇揆不以為然。 蘇揆說，他因為有好媽媽、好太太、好女兒，甚至於好孫女，所以覺得非常幸福，「也覺得這個世界因為有女生才有我們，因為女生讓這個世界非常的好」，怎麼會對女人的身材身體做攻擊，做批評，這實在很荒謬也很不適當，尤其做為首都市長。 陳菊缺席私菸案報告 柯譏：變大號吳音寧 (中時 ) #2020大選 #柯文哲 #蘇貞昌 #陳菊 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020「柯昌配」？柯P：什麼奇怪的事都有 10:562019/09/19 政治 柯媽媽出來選總統？柯P神回一句話 11:172019/09/19 政治 民進黨不滿被指初選沒正當性 柯批綠「贏筊走人」 11:152019/09/19 政治 郭落跑後 港媒稱柯只剩這條路 11:172019/09/19 政治 王世堅批柯昌配 滑天下之大稽 17:542019/09/19 政治 不解柯文哲提到她就火大 陳菊：我的生命跟他沒交集 21:352019/09/19 政治 陳菊：期待蔡賴合作 守住台灣 21:522019/09/19 政治 韓朱首次公開合體 朱撇初選心結喊：團結挺韓！ 15:032019/09/22 政治 藍綠夾殺民眾黨恐泡沫化 柯這樣說 11:072019/09/23 政治 陳菊未出席立院私菸報告 藍委批臉皮厚到槍打不穿 12:022019/09/23 政治 政治熱門新聞 柯P酸陳菊「大號吳音寧」網友反應竟一面倒？ - 政治 不是韓！太平島挖石油原來是他提的？ - 政治 年輕支持度低迷 趙少康說出韓心聲 - 政治 澄清論文門 府：授權國家圖書館閱覽小英論文 - 政治 - 工商 韓民調再下滑？韓陣營：將有新動作！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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