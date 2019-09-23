台北市長柯文哲形容，總統府祕書長陳菊是大號的吳音寧，行政院蘇貞昌表示，怎麼會對女人的身材身體做攻擊，做批評，這實在很荒謬也很不適當，尤其做為首都市長。

陳菊不出席立法院委員會，台北市長柯文哲形容陳菊未受監督，像是大號的吳音寧，蘇揆不以為然。

蘇揆說，他因為有好媽媽、好太太、好女兒，甚至於好孫女，所以覺得非常幸福，「也覺得這個世界因為有女生才有我們，因為女生讓這個世界非常的好」，怎麼會對女人的身材身體做攻擊，做批評，這實在很荒謬也很不適當，尤其做為首都市長。

陳菊缺席私菸案報告 柯譏：變大號吳音寧

(中時 )