台中市政府推廣在地色美食，平常難得露臉的主廚們端出利用大坑農特產食材製作而成的特色佳餚料理，上台走秀，相當吸睛。（盧金足攝）

辦桌宴邀請大坑商圈餐廳業者合作，推出當店特色料理。（盧金足攝）

台中市府停辦四年的大坑百桌宴，今年恢復舉辦，市府經發局23日公開百桌宴菜色，包括「甕缸雞」、「孟宗竹筒飯」、「東東芋圓」、「弄瓦鹹蛋糕」等在地美食一上桌，在會場馬上掀起預購熱潮，副市長陳子敬表示，睽違四年舉辦在地美食百宴，重現大坑辦桌經典風華，為台中創造在地美食饗宴，促進地方經濟及觀光休閒發展。

陳子敬指出，「大坑暢秋遊-新食感百桌宴」，觀光休閒業者配合綠色經濟指標大力推動在地食材運用、低碳消費，10月25日下午6時至8時30分，在大坑經補庫停車場舉辦，每桌價值8000元，優惠價一桌十人4999元，限量100桌，邀請民眾作伙開桌。

這次辦桌宴邀請大坑商圈餐廳業者合作推出當店特色料理，結合當家主廚料理經驗在地好食材，燒製「甕缸雞」、「孟宗竹筒飯」、「港式雙拼」、「陶板鹽烤蝦」、「清蒸鮮魚」、「天下第一鍋」、「東東芋圓」、「弄瓦鹹蛋糕」、「彩燴甜豆鮮時蔬」、「筍絲海鮮羹」及「潮州魯水櫻桃鴨」等十一道美味料理。

「讚！料理風味果然名不虛傳！」陳子敬當場品嘗「甕缸雞」，表示與他30幾年前在台中服務時記憶中的味道一樣，肉質鮮美可口，其他佳餚也讓人食指大動。

出席辦桌宴記者會包括陳子敬、經濟發展局長張峯源、民政局長吳世瑋、北屯區長李印欽、大坑商圈管理委員會主委東正勝、台中電子商圈主委楊菘渾、自由路商圈主委陳瑛宗、市議員謝明源服務處代表及北屯區各里里長均到場共襄盛舉。

(中時 )