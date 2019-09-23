台中市府停辦四年的大坑百桌宴，今年恢復舉辦，市府經發局23日公開百桌宴菜色，包括「甕缸雞」、「孟宗竹筒飯」、「東東芋圓」、「弄瓦鹹蛋糕」等在地美食一上桌，在會場馬上掀起預購熱潮，副市長陳子敬表示，睽違四年舉辦在地美食百宴，重現大坑辦桌經典風華，為台中創造在地美食饗宴，促進地方經濟及觀光休閒發展。
陳子敬指出，「大坑暢秋遊-新食感百桌宴」，觀光休閒業者配合綠色經濟指標大力推動在地食材運用、低碳消費，10月25日下午6時至8時30分，在大坑經補庫停車場舉辦，每桌價值8000元，優惠價一桌十人4999元，限量100桌，邀請民眾作伙開桌。
這次辦桌宴邀請大坑商圈餐廳業者合作推出當店特色料理，結合當家主廚料理經驗在地好食材，燒製「甕缸雞」、「孟宗竹筒飯」、「港式雙拼」、「陶板鹽烤蝦」、「清蒸鮮魚」、「天下第一鍋」、「東東芋圓」、「弄瓦鹹蛋糕」、「彩燴甜豆鮮時蔬」、「筍絲海鮮羹」及「潮州魯水櫻桃鴨」等十一道美味料理。
「讚！料理風味果然名不虛傳！」陳子敬當場品嘗「甕缸雞」，表示與他30幾年前在台中服務時記憶中的味道一樣，肉質鮮美可口，其他佳餚也讓人食指大動。
出席辦桌宴記者會包括陳子敬、經濟發展局長張峯源、民政局長吳世瑋、北屯區長李印欽、大坑商圈管理委員會主委東正勝、台中電子商圈主委楊菘渾、自由路商圈主委陳瑛宗、市議員謝明源服務處代表及北屯區各里里長均到場共襄盛舉。
(中時 )
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