從高雄台菜起家的「老新台菜」，自2015年在高雄成立「永心奉茶」獨立店後，陸續北漂往台北展店，讓台式茶飲有了不同體驗享受，看著黃澄澄的茶倒入高腳杯飲用，便讓打卡文化趨之若鶩，除了茶香好喝用心外，其裝潢及餐點更是網美打卡點，每間均備有在地人文特色，如新光南西的裝潢就加入了大稻埕原素，而將於9/24落腳台中勤美誠品的「永心奉茶」則是加入當地台中車站的巧思，再帶入西式羅馬的復古風格，佳在窗邊還能享受廣大綠地，讓愛打卡拍照的人隨意的角度都是最美構圖。

台中百年車站文化為靈感，及仿羅馬式圓拱門楣，讓每一個角落都能成為鏡頭底下最美的構圖。(圖/張家齊攝影)

座落在勤美誠品的廣大公園，無疑是最佳綠色風景。(圖/張家齊攝影)

中西合併的復古陳列，還有能外帶具有不同風味冷泡茶。(圖/張家齊攝影)

「永心奉茶」延續北漂時有的特色餐點，到了台中也量身打造在地茶飲餐點，其中想像不到是「什錦沙鍋魚頭」，此為嘉義著名的料理搬到台中，以台式的底、多層手法料理出來的湯底，嚐出新鮮的創意；「回鄉鴨肉飯」雲林北港特產，以低溫舒肥的方式烹調出濃郁的美味；而最能代表台中的一道「松阪香蔥炒麵」其中的特製秘方醬料，會讓台中人吃了會心一笑。飲料部分，因應台中是珍珠奶茶發源地，也特別設計了一款永心濃厚珍奶，以及重溫古早泡沫紅茶店滋味的紅玉薄荷檸檬。

嘉義著名的料理 - 什錦沙鍋魚頭，以台式的底、多層手法料理出來的湯底，嚐出新鮮的創意。(圖/張家齊攝影)

雲林北港特產-回鄉鴨肉飯，以低溫舒肥的方式烹調出濃郁的美味 ; 而最能代表台中的一道-松阪香蔥炒麵，其中的特製秘方醬料，會讓台中人吃了會心一笑。(圖/張家齊攝影)

重溫古早泡沫紅茶店滋味的紅玉薄荷檸檬，茶香極濃的千層蛋糕。(圖/張家齊攝影)

永心勤美店，千萬不要錯過每個可以打卡亮點。這次特別邀請到帶有中西獵奇色彩的插畫家 - 張簡士揚，為永心鳳茶創作了兩幅非常具有茶店意象、並挾帶台中文化標的性的藝術作品。2019 對餐飲業局勢可謂重新整合之年，永心鳳茶除了台中勤美店之外，也即將在年底12月，與老新台菜共同產出一個別開生面的台式精緻炒飯店品牌，將座落於微風信義二樓，未來這精緻料理薛執行長也提到，會將經營模式再搬回高雄，看好高雄未來發展性讓北漂的同事都能再回到故鄉。北部的展店視覺插畫也將交由張簡士揚掌舵， 期望能為北部帶來更多吃飯喝酒的多樣性選擇。

中西獵奇色彩的插畫家-張簡士揚，為永心鳳茶創作了兩幅非常具有茶店意象。(圖/張家齊攝影)

永心鳳茶台中勤美誠品店：

地點：台中勤美誠品 / 台中市西區公益路68號三樓

訂位電話：(04)2322 - 1118

(中時電子報)