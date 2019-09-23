北京深思考人工智能機器人科技公司（下稱深思考）23日出現工商信息變更，註冊資本從人民幣（下同）1,274.70萬元增加至1,323.27萬元，其背後股東包括華為旗下投資公司哈勃科技。工商信息顯示，哈勃科技對深思考持股約3.67％，該公司的第二大股東是A股上市公司九陽股份，持股比例為8.77％。

深思考官網顯示，該公司是一家專注於類腦人工智慧與深度學習核心科技的AI公司，核心團隊由中科院自動化所、軟件所、計算所、微電子所等中科院院所等專家組成，公司的核心技術是「多模態深度語義理解技術」，可同時理解文本、視覺圖像背後的語義。

今年4月23日，華為成立哈勃科技，由華為全球金融風險控制中心總裁白熠擔任董事長。其後該公司先後入股山東天嶽現金材料科技有限公司以及傑華特微電子（杭州）有限公司，持股比例分別為10％和6％，這兩家公司的主營業務均與晶片相關。

華為創始人任正非在2017年曾表示，華為「下不碰數據、上不碰應用、中不做投資」，哈勃科技的成立在某種程度上打破了華為的傳統，也意味著華為的業務思路開始出現改變。深思考與華為的業務有一定的協同性，該公司聚焦智慧醫療、智慧生活和智慧汽車，而華為今年5月已成立智慧汽車解決方案事業部，定位為智慧汽車領域的端到端業務的責任主體，提供智能汽車ICT部件和解決方案。

此外，任正非在近期接受外媒採訪時強調，華為要研究的下一個前沿領域是人工智慧，華為將建設支撐人工智慧的平台。他當時說，「Google、英偉達都能做同樣的事情，只是我們目前做得更好。」

(工商 )