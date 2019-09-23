畢業於方曙商工飛機修護科選手曾政源、古湘琳，在全國技能競賽中脫穎而出。(呂筱蟬攝)

方曙商工飛機修護科選手曾政源、古湘琳，在全國技能競賽中脫穎而出，勇奪全國第二名及第三名，其中古湘琳是該職類罕見的女性選手，與眾多男性且多半都是大專選手的賽場上勇奪佳績，是歷屆全國技能競賽成績最亮眼的女選手，他們目前都是虎尾科技大學大一新鮮人，雙雙朝國手目標邁進。

古湘琳說，從小喜歡拆解機械，不喜歡死讀書選讀飛修科，想和其他人不一樣。工科女生本來就少，這次晉級全國競賽僅有2名女選手，因身材嬌小，在工作台上維修比男生吃虧，但有不服輸及凡事做到盡善盡美性格，就算長時間鍛鍊技術也不喊苦。她說，心態調整是準備比賽最大的問題，為突破之前全國賽第四名成績，這次準備時間更長，如今仍是繼續努力，希望當上國手出國比賽。

曾政源勇奪全國第二名，他高二成為比賽選手，遇到比賽得從早上7點半練到晚上9點，全國技能賽飛修項目包含結構修補、英文技術文件查閱、飛行前360度檢查、電器線路圖施工檢視等，他笑說，每一項都是考驗，因平日認真練習，賽場上臨危不亂拿下好成績。他也認為，用更多的競賽充實自己，不僅是為了獲得優異成績，更要在挑戰中創造自己的價值。

飛修科主任王揚霖表示，航空業重視紀律，一切的訓練均以航空的標準來要求學生，希望他們學習標準的技能，未來進了職場才能與業界接軌。

(中時 )