一個人吃壽喜燒會很奇怪嗎？一名台北的女網友在臉書「爆怨公社」PO文，說她自己跑去吃壽喜燒吃到飽，結果一直被人側目，「怎麼隔壁桌的女生一直在看我，差點回她：看什麼小朋友」。同時也好奇，有人跟她一樣敢一個人吃壽喜燒嗎？還是有比她更孤獨的？

對此，網友們紛紛分享自己的孤獨指數，「拜託，一個人去唱ktv，吃buffet，搬家，甚至開刀我都體驗過了，這種還好啦.....」、「我一個人吃吃到飽的火鍋 哈哈隔壁也是一直看我狂點肉」、「一個人吃超爽耶！慢慢享受」、「我一個人旅行老闆住宿還算我便宜勒」、「我一個人吃燒烤也會被異樣眼光掃過」、「我還會自己去吃饗食天堂，不就是一頓飯嗎？有什麼好奇怪的」、「現代人有病，看到一個人就會在那說閒話，什麼沒朋友啊，邊緣啊…有病嗎？」

也有人說，應該是份量問題，「她是在看這份量，妳一個人吃不吃得完吧」，原PO則回應，自己前前後後吃了20盤肉，「我全部吃完了啊，一個人叫了5輪的牛跟豬，一輪4盤肉。」

翻攝自 爆怨公社

(中時電子報)