高雄市長韓國瑜否認要挖石油，行政院長蘇貞昌下午在接見十大傑出青年後受訪說， 我們讀過一句話叫「睜眼說瞎話」，這是最好例子。

高雄市議員高閔琳質疑市長韓國瑜挖石油的預算到底編在哪裡？但韓國瑜竟應，挖石油請問誰說的？遭疑翻臉不認帳。蘇揆今天只以一句話回應。

蘇揆表示，我們讀過一句話叫「睜眼說瞎話」，這是最好例子。

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(中時 )