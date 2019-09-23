韓國瑜不認挖石油 蘇揆：睜眼說瞎話 16:112019/09/23 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇揆批韓國瑜睜眼說瞎話(張理國攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜否認要挖石油，行政院長蘇貞昌下午在接見十大傑出青年後受訪說， 我們讀過一句話叫「睜眼說瞎話」，這是最好例子。 高雄市議員高閔琳質疑市長韓國瑜挖石油的預算到底編在哪裡？但韓國瑜竟應，挖石油請問誰說的？遭疑翻臉不認帳。蘇揆今天只以一句話回應。 蘇揆表示，我們讀過一句話叫「睜眼說瞎話」，這是最好例子。 ＃2020大選 ＃韓國瑜 蘇貞昌 (中時 ) #韓國瑜 #石油 #蘇貞昌 #預算 #高閔琳 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘不滿韓國瑜？趙少康揭密 00:012019/09/19 政治 社論－擁抱國民黨 選票難過半 04:102019/09/19 時論廣場 2020韓蔡對決！ 一場比愛意更比恨意的選戰 00:022019/09/20 政治 韓在本命區最落後 嚴防破窗效應 04:102019/09/20 政治要聞 信徒看到韓 大喊「感恩市長、讚嘆市長」 13:212019/09/21 政治 神父祝福韓 把台灣帶到更好的地位 01:152019/09/22 政治要聞 韓國瑜須切割國民黨 04:102019/09/22 時論廣場 要朱點頭搭檔 韓要做4功課 04:102019/09/23 話題觀察 韓國瑜握兩勝選利器？他斷言：2020將成爽與討厭之爭 08:042019/09/23 政治 這兩天定成敗？李正皓曝韓國瑜最重要翻身仗要來了！ 09:402019/09/23 政治 政治熱門新聞 柯P酸陳菊「大號吳音寧」網友反應竟一面倒？ - 政治 不是韓！太平島挖石油原來是他提的？ - 政治 年輕支持度低迷 趙少康說出韓心聲 - 政治 澄清論文門 府：授權國家圖書館閱覽小英論文 - 政治 - 工商 韓民調再下滑？韓陣營：將有新動作！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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