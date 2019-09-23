為平息國內對於總統蔡英文倫敦政經學院（LSE）博士學位和論文的爭議，總統府公布1984年蔡英文的論文手稿，因為年代久遠，府方幕僚還要戴著白手套，小心翼翼的搬出蔡英文35年前用打字機處理的原版論文。府方表示，近期內將授權國家圖書館公布論文內容，民眾不用跑到英國查閱。

近期台大教授賀德芬猛打蔡英文學歷造假案，並有學者親自跑到LSE調閱蔡英文論文，批評LSE高度管制調閱方式，只能用鉛筆寫筆記，也不能引述內文。

總統府今日特別舉行記者會，搬出蔡英文當年用打字機一頁一頁打出來的原本論文，以及2015年補發學位證書等相關文件，徹底說明蔡英文博士學歷問題。

總統府發言人黃重諺強調，為鼓勵國際經貿等學術研究，因此蔡英文將授權給國家圖書館，把她的論文開放公開閱覽，這樣就不用跑到英國去調論文出來看。至於公開時間，黃重諺表示，在各界的努力下，也許也會有中譯本，會盡快上網公布。

府方也澄清，並不是蔡英文要求LSE對調閱論文設下重重限制，是校方每年開學第一個月，只限定學生閱覽。

(工商 )