針對總統府秘書長陳菊請假未赴立法院出席私菸案報告，台北市長柯文哲23日回應，「依法她需不需要備詢，yes or no？不然她就變大號的吳音寧」，此言一出引起熱議。對此，議員王世堅痛批，「柯文哲在陳菊女士眼中，就是無足掛齒的渣渣，不是渣男，柯文哲連渣男都不夠格」。

王世堅轟柯文哲，卑劣又一章，身體髮膚受之父母，胖瘦美醜每人看法不一，柯卻再三消遣，尤其用女性身材容貌拿來羞辱揶揄工具，看出柯內心世界醜陋無比、極其齷齪，是典型卑鄙惡劣的傢伙；要講容貌，「你望之不似人君」。

王世堅表示，陳菊女士用她的半輩子奉獻給台灣民主運動與民進黨，也因為台灣的民主進步，還有民進黨對柯文哲的幫助、拉拔，才有柯文哲今天得以擔任台北市長，結果柯文哲一而再再而三的用身材、容貌，揶揄羞辱陳菊，柯文哲就是典型的忘恩負義，恩將仇報。

儘管柯文哲解釋說「特大號是指職位並非身材」，王世堅冷笑反譏表示「少來啦！」、「不要自以為幽默，這還需要爭論？敢揶揄羞辱別人就要敢承擔！」

媒體追問陳菊是否應有所回應，王世堅則認為，陳菊女士大人大量，風風雨雨看多了，陳菊年輕時連做黑牢被判死刑都不怕，置生死於度外，「柯文哲在陳菊女士眼中，就是無足掛齒的渣渣，不是渣男，柯文哲連渣男都不夠格」，因此他認為陳菊不會當一回事。

王世堅又指，實在看不下去柯文哲這樣羞辱陳菊女士，打算送柯一面鏡子掛在辦公室，請柯自己每天看鏡子，面對鏡子反省，幫助柯文哲認清自己的真面目，看看能否從鏡相中看得到靈魂。

(中時 )