夾娃娃機一般採無人管理，新北市竟有一對國中小情侶，夾娃娃夾到慾火難耐，竟見四下無人，在機台前上演活春宮，結束後還自備衛生紙，將沾到液體的地面、機台擦拭乾淨才離開，一舉一動卻全被監視器拍下並上傳臉書，脫序行為引起網友熱議；教育局表示，已要求管理員下架影片，並聯絡校方及家長介入處理。

影片中，只見少女跪趴在地，蹲在少年褲襠前，頭部、雙手不停前後抽送，接著兩人似乎意猶未盡，乾脆直接脫下衣褲，在娃娃機機台前上演活春宮，過程中嬉鬧不斷，不時摟抱、親吻，約莫4分鐘結束後，再從包中掏出衛生紙清理遺留身上、地面的液體。

據了解，少女目前就讀新北市某公立學校，少年則休學中，教育局得之後已要求臉書管理部門下架影片，並通報家長及校方介入處理，校方已召開性平會，同步提供學生輔導措施及資源，另也聯繫少年主要照顧者，確認該生狀況並介入輔導。

警方表示，2人行為恐觸犯刑法公然猥褻罪，另外在網路上散播未成年性交影片也恐違反《兒童及少年性剝削防制條例》，初犯可處1萬元以上、10萬元以下罰鍰，累犯最重可罰到20萬。

(中時 )