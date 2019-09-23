生命故事書計畫，由一粒麥子基金會執行長推動，讓老人的生命經歷，透過社工的筆記錄下來，協助年邁的他們，追尋過去、找回自己，將故事傳遞下一代。（王昱凱攝）

一粒麥子基金會致力於花蓮長者照護工作，許多社工在與長輩互動當中，或多或少都能觸碰到老人們的生命軌跡，亦即「每個人都是一本書」。基金會執行長林木泉於去年6月推動《生命故事書》計畫，由社工紀錄老人家的生命歷程。社工田佳瑜說，其實不只是社工，民眾其實也可以透過紀錄，更加了解父母。

一粒麥子深耕花蓮，提供居家服務、共餐、喘息照護、交通接送等服務。《生命故事書》由林木泉發想。他提過 ，抱持著記錄者的心情，為長輩們寫下生命點滴，過程中可以發現垂垂老矣的眼神，忽然又充滿了生機，彷彿回到過往歲月般。

田佳瑜說，有次訪談一位原住民阿婆，阿婆生於日治時代，父母年幼雙亡，丈夫也英年早逝，她帶著子女居住山區，咬牙撐過艱苦日子，後來不幸得了癌症，卻不藥而癒，幾年已高齡94歲，仍堅持每天到田中務農，緊握生命中她所辛勤忙碌的片土地。田深深被她的堅忍毅力所感動。

花蓮美崙服務中心李人杰表示，許多家屬在長輩的生命書出爐後，才發現關於父母的生命秘密，透過文字的紀錄，讓子女可以跨時空回到過去，體會那些父母年少不曾提及的經歷與生活點滴。

李人杰說，其實家中晚輩也可以幫長輩記錄生命故事，透過寫下經歷，更加了解親人的生命經驗，也無形間拉近心的距離，滿足陪伴、傾聽、了解與感同身受的長輩需求與情感傳遞。

(中時 )