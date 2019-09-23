連結花蓮市區東西交通，美崙地區展開「新興路景觀改善及開闢工程」，市長魏嘉賢23日至現場會勘，針對新興主、支線拓寬與軍方建物代拆代建工程視察。魏嘉賢表示，新興路工程預計明年6月完工，中興路則在今年底即可通車，提供用路人25公尺大道通行。
魏嘉賢表示，新興路拓寬工程北起尚志路口南至瑞美路口，為保持交通暢通，採半半施工保留西側通道，東側先施工，預估年底完成東側，雙向則預計明年6月1日通車；支線（完工後為中興路）以T字方式銜接府前路與新興路。目前2處施工進度約為39.48％，完工後路寬約為25公尺。
建設科長徐國城提到，支線工程牽涉軍方土地較複雜，但在國軍拆除圍牆與舊建物幫助下，公所協助國軍向後重建房舍，讓出前方道路用地。目前房舍建度已達75％預計年底完工．
民眾對支線拓寬工期長抱持疑問，魏嘉賢也提到，中興路拓寬並非鋪上柏油即可，地底管路與路基都需要縝密部署與重做，希望一次到位，降低往後路面開挖機會，才讓工期較為長。
新興路改善與開闢工程3項目預計將於明年6月全面完工，未來將連結16股大道，成為美崙至市區車站的交通要道。對此有民眾提到是否考慮打通美崙山使路程更加縮短。魏嘉賢說，美崙山是市區重要的肺，不應為了減少20秒的路程，讓花蓮人失去珍貴的綠地與山林資源。
(中時 )
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