以口頭禪台語「現主時」(台語現在的意思)著稱，引起高雄街頭大亂鬥的直播主連千毅，因涉及砸店、槍擊寵物店，高雄地方法院法官今(23日)下午認為共犯證人指證歷歷，且有反覆實施恐嚇危害安全為由，准予羈押禁見，外界才驚覺，原來「現主時」連千毅會遭羈押，原來是旗下小弟指證他是幕後的唆使者。

雖然連千毅在法庭上一概否認犯行，也強調被搜出的槍枝並非他所有，更不是在他住處查獲來撇清關係。甚至向法官諭求情希望能交保，因為自己有老婆和兩名幼子，絕對不會棄保潛逃，就算每天去派出所報到也沒關係。

但法官顯然對他的溫情攻勢不為所動，而且在偵查過程中，已有證人指證，及警方調閱的相關監視器影像畫面、槍枝鑑識報告，以及改造手槍2 支、子彈35顆等物扣案為憑，認定連千毅涉嫌重大。

法官召開羈押庭時認定，連千毅無視社會秩序，已有事實足以認定有「反覆實施恐嚇危害安全」，加上連千毅與共犯對於案情重大事項供述不一，共犯甚至在員警搜索扣押時還企圖丟棄槍枝、湮滅證據，加上目前仍有其他共犯在逃，有事實足認有勾串滅證之虞，決定採預防性羈押。

高雄直播主之亂！ 連千毅、鄭又仁遭檢方聲押

(中時電子報)