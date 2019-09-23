蔡英文總統「論文門」事件延燒，總統府發言人群今天就外界相關疑點一次作說明，強調蔡英文總統當年就已提交論文，至於校方圖書館為何沒有蔡的論文？是因為校方遺失「紙本遺失不會是提交論文學生的責任」，對圖書館限制閱覽也不是蔡總統的要求。

英國牛津大學經濟史博士徐永泰赴倫敦政經學院調閱蔡英文總統的論文，並以「讀後感」為題，在媒體投書指出多項疑點，總統府今天由發言人公開提出解釋。

對倫敦政經學院保存的蔡英文論文是在2019年6月才提出，在此之前查不到，府發言人黃重諺解釋，府方在此之前陸續聽到有人質疑蔡論文的存在性，詢問該校，學校表示論文實體已找不到，因此經由學校同意，今年6月多時聯絡校方把蔡英文總統當年的論文影印後交給學校留存。

發言人張惇涵強調，蔡總統的博士論文是經過一道道程序，從提交題目、完成口試、到通過後取得學位，「紙本遺失不會是提交論文學生的責任」，這份論文在大英圖書館論文檢索可以找到記錄，都足以證明該論文在繳交的當年就已存在。

對徐永泰到倫敦政經學院圖書館查閱蔡英文論文，遭嚴格限制閱覽，圖書館說這是作者的要求。對此，府發言人黃重諺表示，「校方並沒有這麼說，府方也尊重校方對相關調閱論文的規定」。為何會有限制閱讀要求？這是圖書館的規定，並非蔡總統的要求。

至於是否願意授權倫敦政經學院開放閱覽？他說，不需要，因為以後可以直接在國家圖書館借閱。

針對倫敦政經學院保存蔡論文的圖書館關閉1個月，遭指是受到施壓，府方表示，校方歷年來在開學前一個月內都有以在校學生使用為主的規定，卻遭相關人士以不實訊息，說成是有人施壓，也造成各領域專業人士的負擔。

有人質疑為何存在LSE論文有缺了6頁？黃重諺表示，這份博士論文已經多人翻閱，或許會有所疏漏，但授權國家圖書館的會是蔡保存的完整版本。

此外，針對蔡的論文中沒有口試委員簽名，張惇涵也表示，英國每間學校的論文要求都不同，有些要簽名有些不要，該論文口試委員並不需要簽名。

論文有手寫修改痕跡？內頁版型不同？他說，這本論文是用打字機打出來，且時間是從1981年至1983年，有設定字行對齊的才會整齊，沒月設定的當然不會整齊，口試當場通過時，口試委員並未要求修改論文，而是用手去塗改，這是自然不過的事情，有影印痕跡則是因為學校留存的是將翻印後的版本寄給校方。

對蔡的指導教授Michael Elliott，張惇 涵表示，他是知名學者，世界經濟論壇對他有過的介紹，並曾在英國政府擔任智囊團，也多次應邀到世界經濟論壇發表過演說。

外界質疑蔡英文為何可以這麼快拿到博士學位？張惇涵表示，蔡從1980年入學，1983年交論文，10月通週論文口試，共經過了三年，「應無不合理之處」。

(工商 )