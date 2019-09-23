府城台南美食多，針對專程台南享受美食假期的食饕與吃貨，台南晶英酒店引進飛輪有氧課程，讓住客騎乘飛輪消滅體脂肪，為觀光?飯店客房行銷新招數。

台南晶英酒店「飛常享瘦」飛輪燃脂，十月份正式開課，每周四、五早上八點於飯店四樓戶外池畔休閒空間，每堂課50分鐘，房客價只要100元。飯店標榜讓房客住宿體驗更升級，可以盡情享受美食不用擔心胖一圈。

台南晶英酒店表示，即日起凡自台南晶英酒店官官網訂購住房專案並於十月至十二月期間入住，加購高鐵飯店聯票還可享車票75折的好康、30天早鳥優惠住房專案含早餐只要3,900元起。

鑑於運動健身是現代人生活中不可或缺的一環，台南晶英酒店為豐富旅客健身環境，增設號稱卡路里殺手的「飛輪有氧」團體課，此課程容易入門、亦是快速燃脂的好幫手。有別一般的騎乘環境，飯店特地將飛輪器材移至四樓戶外休閒空間，襯著早晨和煦陽光以及新鮮空氣，在專業健身教練帶領之下，隨著音樂節拍律動，藍天白雲?伴下揮汗燃脂。

台南晶英酒店推出的「飛常享瘦」飛輪有氧課程，自十月份起，每周四、周五上午八點準時開課，首波課程規畫六個月、橫跨兩個季節，秋冬之際氣候涼爽適合晨騎，春天就在溫暖陽光下迎接活力早晨，吃喝玩樂之餘還可搭配飯店專人指導的運動課程，享「瘦」旅程沒煩惱。

(工商 )