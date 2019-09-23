人氣韓劇《18歲的瞬間》3位演員金香起、邕聖祐、申承浩昨攜手訪台會粉絲，今（23日）接受媒體訪問，今年19歲的金香起以《與神同行》紅遍大街小巷，童星出身的她戲齡逾13年，演藝成績相當亮眼，她呼應劇中描述美好青春時光的主題，對過去的自己說：「妳做得很好！」

《18歲的瞬間》講述學生時期青春的故事，申承浩回憶高中時曾和同學逃課到釜山，結果家人情急下報警處理，「一到釜山轉運站，警察就在車站等我們，馬上就被抓回首爾了」，他苦笑補充最後被家人訓斥一頓，甚至被剃了個大光頭，讓他無法忘懷。隨後全場笑翻，連金香起都喊著：「這故事太強了吧。」

從限定男團Wanna One單飛的邕聖祐，在劇裡邊打工邊讀書，被粉絲封為「打工王」，他笑說：「我覺得很神奇也有點訝異，因為我只有做過試裝模特兒的打工，可能因為很多照片，讓大家誤以為我做了很多事。」他自曝高中時期為了省錢，克難租屋，住在韓幣20萬（約5500新台幣）的地下停車場倉庫度日，「那個廁所跟椅子一樣小，蹲下還會碰到牆壁，空間也很潮濕」，他暑假短暫回家一個月後返宿舍，居然整個天花板變色、佈滿黴菌，嚇的他連夜搬走。大家驚悚的青春回憶，讓金香起笑著吐槽「這是有趣的故事嗎？」

由於申承浩在劇中的角色相當壓抑，只能透過自殘的方式紓壓，被問起戲外如何消除不安的情緒，他直說自己是無法安靜下來的類型，會一直走來走去動個不停，或是找朋友聊天來緩解情緒。而邕聖祐則透露自己一直都有摳指甲的習慣，若情緒一來則會更頻繁地做。早熟的金香起則害羞地說自己如果緊張，不只會變得面無表情，話也會變少，但腦海卻是不停思考。

(中時 )