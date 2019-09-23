新北市鶯歌區1名7旬婦人日前深夜離開莒光街住家後，獨自步行走到2公里外桃園市八德區桃鶯路上，當時天色昏暗下著細雨，員警接獲報案前往現場發現老婦人站在路中淋雨，詢問婦人發生甚麼事情？身體狀況？婦人都閉口不語，員警只好先帶回派出所休息。

八德分局大安派出所陳子捷、宋冠樺接獲報案到場，發現婦人神智恍惚都不說話，怎麼詢問也不回答。宋冠樺察覺婦人心智狀況不佳，先耐心安撫她的情緒，再詢問姓名及住址，但是老婦人始終不說自己身分且老婦人全身因為淋雨而濕透，陳子捷連忙拿吹風機幫忙吹乾衣服，隨後用M-police警用行動電腦人臉辨識系統比對，仔細搜尋資料，順利查出是住鶯歌區的陳姓老婦人，趕緊通知家屬到派出所接回。

陳婦丈夫深夜到達派出所，說著老婆已經失智多年，時常在深夜趁家人不注意偷跑出門遊蕩，當天晚間睡覺時突然發覺老伴不在身邊，心急如焚的趕緊外出尋找，接到警方電話的當下自己正騎著機車在龜山區找尋，幸好老伴在警察的照顧下一切平安，非常感謝警察的熱心幫忙。

(中時 )