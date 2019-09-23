為解決淡水民權路塞車情況，10月起民權路往民富街口階段性禁止左轉。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市淡水區民權路是當地唯一聯外道路，平日車流量大，尖峰時段出淡水車流欲左轉民富街口時，往往造成車流回堵，新北市議員蔡錦賢、陳偉杰與新北市交通局日前進行會勘，交通局表示，將於平日上午7時至8時30分、例假日下午5時至7時禁止車輛左轉，緩解回堵情況，預計10月1日實施。

陳偉杰表示，淡水區民權路往台北方向車流量大，民權路原先禁止左轉，車輛須到前方民族路待轉，近年因附近居民人口增多，通行需要繞更遠的路程，引發民怨，交通局改為全時段開放民權路左轉民富街口，然而，用路人左轉往民富街口等待時，三線道變成兩線道，外線道還有公車停靠站，造成尖峰時段往台北方向塞車嚴重。

交通局交通管制工程科長李友欽表示，新北市住宅密集且交通道路多為幅射狀，若實施完全禁止左轉，要繞更遠的路程，易引發民眾反彈；而民富街口左轉待轉區因較其他路口小，造成尖峰時段車輛回堵，因此採折衷方案，平日上午7時至8時30分、例假日下午5時至7時禁止車輛左轉，預計10月1日實施；另外也會規畫將公車停靠站挪移，以利交通疏導。

(中時 )