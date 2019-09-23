週一早上，肯亞首都奈洛比發生一起小學校舍倒塌事故，上百名學童突然被壓在木質校舍之下，官員們說，目前已知至少有7名兒童不幸罹難。

BBC報導，這所學校名叫頂尖人才小學(Precious Talent Top School )，在當地頗有知名度，招收了800多名學生，結果就在當地時間早上七點，發生嚴重校舍倒塌事故，一時間，處處都傳來哀號。當地人都很關心，許多父母得知後，趕快衝往學校，想知道自己的小孩安危，沒想到圍觀的人太多，造成救援隊難以進入。

政府發言人賽勒斯‧奧古納（Cyrus Oguna）說，救援隊已找到多數孩童，其中有57名學生被送往醫院。

該學校的負責人摩西·恩迪蘭古(Moses Ndirangu)，將倒塌歸咎於附近下水道的建設，他說這可能削弱了大樓的地基。

在一些快速發展的肯亞社區中，建築的監管可能很差。一名建築師對媒體說，這所學校的建造，似乎沒有任何專業可言。

(中時電子報)