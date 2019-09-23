知名獨立音樂節 「大港開唱」宣布明年停辦，引發譁然，由於有樂團曾在演出期間，對反對同婚者飆罵髒話，遭到藍營質疑「用納稅錢歌頌仇恨」，北市議員羅智強、游淑慧要求北市府日後補助樂團，應在合約表明樂團不得違反善良風俗，對此觀傳局、文化局均允諾。

禁罵三字經消息一出，引發兩極評價，有網友直呼「管太多！ 嘻哈、饒舌等音樂類型，常用歌詞批判社會現實、針砭時事，北市新令形同限制言論自由」不過有人認為「既然領政府補助，言行就該受適當規範，不然就自己花錢去小巨蛋開呀！愛怎麼罵就怎麼罵！」

雖然台南市長黃偉哲大方歡迎大港開唱移師台南，藍營質疑樂團常在表演中爆粗口、強調特定意識形態，北市議員羅智強、游淑慧今於教育部門質詢，要求相關局處於合約中規範，避免類似情事在北市發生。

對此，北市觀傳局長劉奕霆、文化局長蔡宗雄均允諾將於合約中載明相關規範。

(中時 )