基隆市西定市場大樓長期缺乏電梯，造成長輩不便，市府耗資413萬元蓋電梯，預計9月底竣工、10月啟用。（基隆市政府提供）

基隆市中山區西定市場大樓，內部設有圖書館、里民活動中心、托育中心等，是許多長輩和老弱婦孺經常進出的場合，使用率很高，但長期以來沒有電梯，造成里民不便，市府於去年開始動工，市長林右昌23日前往視察時指出，預計10月啟用，除了可造福居民外，更能帶動市場人氣。

林右昌與中山區代理區長陳信雄等人前往西定市場大樓，會勘電梯增設工程進展，林右昌表示，西定市場大樓設有圖書館、里民活動中心，後來市府還設托育中心，使用率高，但地方上從1980年左右就開始建議要蓋電梯，所以他從第一任上任後便答應長輩，要設法蓋電梯。

林右昌說，由於建物老舊，外掛式電梯的申辦執照過程，一波三折，在去年動工後，預計10月將可順利使用，除造福周邊居民去里民活動中心、圖書館或托育中心，也為西定市場帶來更多人氣。

中山區公所表示，西定市場為外掛式電梯，可通達地上3層及地下1層樓，工程經費413萬元，電梯目前執行進度91.17％，主體工程皆已完成，尚餘鋁企口天花板、鋁格柵、無障礙坡道、照明字體等裝修工程。

區公所說明，此次改善設施的內容還包括，1樓無障礙坡道、1至3樓樓梯間防火門改善、3樓圖書館局部整修，同時還針對1樓原有電錶箱、信箱、還書箱、纜線與卸貨區進行環境綠美化。

至於西榮里民活動中心，林右昌等人也會勘既有屋頂防水設施，因落石致滲水嚴重影響2樓使用；區公所表示，目前已完成拆除舊有防水設施、修復鋼構與不鏽鋼浪板鋪設，並清淤排水孔，目前實際工進達50％超前預定30％，預定10月下旬申報俊工。

(中時 )