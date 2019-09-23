根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人每年喝掉28.5億杯咖啡，其中單品咖啡市場更是年年攀升，瞄準此龐大商機，雀巢多趣酷思推出新品「墨西哥單品美式咖啡」，即日起全面在雀巢多趣酷思官網及百貨門市上架販售。在雀巢多趣酷思百貨門市一次購買產地巡禮系列三件組，並可獲得限量的墨西哥聖鳥陶瓷吸水杯墊。

雀巢多趣酷思推出的墨西哥單品美式咖啡，咖啡豆精選自恰帕斯產區，傳說中馬雅的聖鳥綠咬鵑棲息於此，專吃咖啡樹苗上的害蟲，守護咖啡豆在原始雨林環境中自然成長，孕育出甜度豐盈飽滿、帶有堅果香氣及李子酸甜的優秀咖啡。

墨西哥恰帕斯是馬雅文明聖鳥綠咬鵑的棲息地，綠咬鵑被譽為世界上最美的鳥類，只有國王有資格配戴其美麗的羽毛。以果實及蟲類為食的綠咬鵑，為恰帕斯提供了絕佳的咖啡豆生長環境，搭配肥沃火山土壤及富饒的雨林生態，咖啡豆在得天獨厚的條件下緩慢熟成，成就一杯杯頂級單品咖啡。

看準消費者對於健康與友善環境的重視，雀巢多趣酷思選用的咖啡豆符合歐盟有機農產品的高標準認證，咖啡樹生長過程中不使用除蟲劑、農藥及化學肥料，從土壤水質檢測、種植、培育、採收、生產都必須符合規章，才可加上歐盟有機農產品標章（EU organic logo），雀巢多趣酷思墨西哥單品美式咖啡通過歐盟有機認證，是與大自然和諧共存下生產的高品質咖啡，在享受單品咖啡的同時除了喝得安心也友善環境。

(工商 )