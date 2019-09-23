大陸官媒《環球時報》總編胡錫進今日在新浪微博表示，《環時》召開香港報導表彰大會上，不久前因採訪反送中抗議群眾圍堵機場遭毆打的環時記者付國豪獲頒10萬人民幣（合台幣44萬元）獎金。

《環球時報》記者付國豪 8月13日在反送中示威者包圍機場導致機場癱瘓時，被群眾發現身份可疑，他當時稱自己是旅客，亦未出示記者證，但表明支持港警，隨後他被示威者搜身、綑綁、圍毆近1小時才被釋放。

環時記者付國豪（中）獲該報總編胡錫進(右)頒採訪最高獎金10萬元人民幣。（圖／新浪微博@胡錫進）

付國豪被示威者綁在行李車上時，曾對示威者說「我支持香港警察，你們可以打我了」，之後在大陸獲得許多表彰與讚揚，網上也出現許多支持言論，付國豪的辦公桌上更堆滿禮物，據稱還有愛慕者對其示愛。

《環球時報》總編輯胡錫進22日發微博表示，《環球時報》召開香港報導表彰會，付國豪和其他在香港報導中表現突出者受到了獎勵。其中付國豪獲得了人民幣10萬元（約新台幣44萬元）最高獎。

胡錫進還表示，付國豪在《環球網》收入不高，是典型「北漂」。大家在會上開玩笑說，希望這10萬元獎金給他帶來好運氣，最終他能在北京買上房，娶上媳婦。

不過有網友在微博上留言稱，「小付自香港事件後娶個老婆絕對不成問題了」、「記者證給人家辦下來了嗎？」

(中時電子報)