台南市議會23日上午召開第2次定期會第1次程序委員會，由議長郭信良主持，會中通過10月4日起至12月12日召開第2次定期會，議程70天。

第2次定期會第1次程序委員會以審定議程草案為主，召集人郭信良及委員蔡育輝、蔡秋蘭、杜素吟、林宜瑾、吳通龍、林燕祝及林志聰等均議員出席；市府方面由副市長許育典及秘書長方進呈等代表列席。會中討論第2次定期會議程，並一致通過自10月4日起召開，預定12月12日閉幕。

第2次定期會議程摘要如下：10月4日報到、開幕、程委會審定結果報告、上次大會決議案執行情形報告、市長施政總報告、三讀議案第一讀會等；10月7至21日、10月23至25日各部門業務報告及質詢；10月22日下午「U-12世界盃棒球賽」成果暨成效檢討專案報告；10月28至11月27日市政總質詢；10月28至30日下午聯席審查墊付款案；11月5日下午聽取109年度台南市總預算暨附屬單位預算案編製情形；11月5至6日、11之8至13日及11月15至12月3日聯席審查109年度臺南市總預算暨附屬單位預算案； 11月14日下午三讀議案第一讀會；12月11日三讀議案第二、三讀會；12月12日三讀議案第二、三讀會、閉幕等。

(中時 )